Boşanma Davasında Kanlı Olay

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde boşanma davası açmak için buluştukları adliyenin önünde eşi Neşe K'yi bıçakla öldüren, kayınbiraderi ve kayınpederi ile olaya müdahalede bulunan 2 polisi yaralayan sanığın yargılandığı davada tanıklar dinlendi.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık A.K. ile taraf avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden tanık olarak dinlenen Seferihisar Adliyesinde Yazı İşleri Müdürü S.S, olay günü gürültüleri duyunca alt kata indiğini, olay anını görmediğini ve silah sesi duymadığını söyledi.

Maktulü yerde yatar halde gördüğünü aktaran S.S, "Maktulü daha sonra ön büroya aldılar. Maktule müdahale etmeye çalıştım. Kucağıma alıp tampon yaptım. Sanığın maktulü vurduğunu görmedim. Kucağına aldığımda annesi yanıma geldi ve çok ağlıyordu." dedi.

Adliyede mübaşir olarak çalışan A.A. ise olayı görmediğini bildirdi.

Sanık A.K. ise söyleyecek bir şeyi olmadığını belirtti.

Avukatların savunmalarının ardından mahkeme başkanı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Seferihisar ilçesinde 3 Kasım 2023'te A.K, boşanma davası açmak için buluştukları adliyenin önünde eşi Neşe K'yi bıçakla öldürmüş, kayınbiraderi ve kayınpederi ile olaya müdahale eden 2 polisi yaralamıştı. Katil zanlısı, polis ekiplerince yakalanıp tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, A.K. hakkında "eşi kasten öldürmek", "görevi yaptırmamak için direnme", "3 kişiye karşı öldürmeye teşebbüs" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet, iki kez müebbet ile 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.