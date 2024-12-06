Bosna\'da Sel Sonrası Demir Yolu Onarılıyor

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Bosna Hersek'te 4 Ekim'de yaşanan ve 27 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde hasar alan Saraybosna-Mostar arasındaki demir yolu hattının onarımı, Cengiz İnşaat tarafından yapılıyor.

Firma yetkilileri ve çalışanları, büyük hasarın olduğu ve tren seferlerinin durdurulduğu Jablanica yakınlarındaki demir yolu hattını bedelsiz olarak onarıyor.

Çalışmaların başında yer alan Cengiz İnşaat mühendisi Salih Kerim Bozkan, AA muhabirine, ön hazırlıkları tamamladıklarını ve çalışmalara başladıklarını söyledi.

Temellerin atılmasının ardından demir yolu inşaatında üst yapının inşasına geçeceklerini aktaran Bozkan, "Toplam personel sayısı 15 kişi, ilerleyen zamanlarda beton imalatı başladığında sayımız artacak. Elimizden geldiğince en hızlı sürede burayı Bosna halkının kullanımına açacağız." dedi.

Kazık çakma işlemlerinin inşaatın en zor kısmını oluşturduğunu ve bunun üzerinde çalıştıklarını aktaran Bozkan, şöyle devam etti:

"Makine yaklaşık 50 ton, onu yükseklikte tutmak kolay değil. O yüzden altına sağlam taşlarla dolgu yapıyoruz. Saraybosna tarafını bitirdik, diğer taraf için de çalışmalara devam ediyoruz. Bosna halkıyla kardeşliğimiz uzun yıllardır sürüyor, onların ihtiyacı olduğu sürece biz Cengiz İnşaat olarak, Türk devleti olarak her zaman onların yanındayız. Biz sadece Cengiz İnşaat olarak değil, Bosna halkında personelimiz de var, onlar da aynı bizim gibi çalışıyor."

Mühendis Alenko Topuz da çalışmaların planlandığı şekilde sürdüğünü dile getirerek, projeyi 40 içinde bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Bosna Hersek'teki sel felaketi

Bosna Hersek'te 4 Ekim'de meydana gelen, 27 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi 5 kenti etkilemişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılay ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) da selin yaşandığı bölgelere ulaşan ilk ekiplerden olmuştu.

Türkiye'den gönderilen yaşam malzemelerinin de olduğu konteynerleri taşıyan 31 tır, afet bölgesine ulaşmıştı. Türkiye ayrıca bölgede evini kaybeden aileler için geçici olarak ikamet edebilecekleri konteynerler göndermişti.

Saraybosna-Mostar arasında yer alan demir yolu da selden dolayı hasar alarak kullanılamaz hale gelmiş ve seferler durdurulmuştu.