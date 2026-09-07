Bosna Hersek İslam Birliği'nin yeni başkanı 10 Ekim'de yapılacak seçimle belirlenecek - Son Dakika
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Bosna Hersek İslam Birliği'nin yeni başkanı 10 Ekim'de yapılacak seçimle belirlenecek

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Bosna Hersek İslam Birliği, yeni başkanını (Reis-ul ulema) seçmek için 10 Ekim Cumartesi günü oylama yapılacağını açıkladı. Seçimde Mostar Müftüsü Salem Dedovic, Saraybosna Müftüsü Nedzad Grabus ve Din İşleri Müdürü Mensur Malkic yarışacak; üyelerin yüzde 50'den fazla oyunu alan aday 7 yıl görev yapacak.

Bosna Hersek İslam Birliğinin (Diyanet İşleri) yeni başkanının (Reis-ul ulema) 10 Ekim'de yapılacak seçimle belirleneceği bildirildi.

Bosna Hersek İslam Birliği, başkent Saraybosna'da düzenlenen oturumda İslam Birliği Başkanı'nın belirleneceği seçimin 10 Ekim Cumartesi günü yapılacağını açıkladı.

Açıklamada, seçimde yarışacak 3 adayın ismine de yer verildi.

Aday listesinde Mostar Müftüsü Salem Dedovic, Saraybosna Müftüsü Nedzad Grabus ve Bosna Hersek İslam Birliği Din İşleri Müdürü Mensur Malkic yer alıyor.

Bosna Hersek İslam Birliğinin mevcut Başkanı Husein Kavazovic, oturumun ardından yaptığı açıklamada, iki kez üst üste seçildiği görevini başka bir isme devredeceğini anımsatarak, seçim kampanyasında ayrımcılığa yer olmaması gerektiğini söyledi.

Bosna Hersek İslam Birliği üyelerinin oylarının yüzde 50'sinden fazlasını alan 3 adaydan biri, 7 yıl bu görevde kalacak.

Kaynak: AA

Saraybosna, Cumartesi, Güncel, Salem, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna Hersek İslam Birliği'nin yeni başkanı 10 Ekim'de yapılacak seçimle belirlenecek - Son Dakika

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