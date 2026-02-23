Bosna Hersek\'te İftar Programı Düzenlendi

Bosna Hersek'in Praca kentinde Sultanbeyli Belediyesi iftar programı gerçekleştirdi.

Praca'daki 500 kişilik iftar programına Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Praca Belediye Başkanı Almin Cutuk'un yanı sıra Bosna Hersekli yetkililer ile çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Tombaş, sofralarını Bosna Herseklilerle paylaşmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye ve Bosna Hersek'in ortak geçmişe sahip olduğunu belirten Tombaş, şu ifadeleri kullandı:

"Kardeş belediyecilik, bizim için kağıt üzerinde kalan bir protokol cümlesi asla değildir, aksine aramızdaki tarih, gönül bağını somut hizmete dönüştürmenin adıdır. Bu sarsılmaz bağı, kültürden eğitime, gençlik projelerinden sosyal belediyeciliğe kadar hayatın her alanında atacağımız ortak adımlarla çok daha güçlü bir seviyeye taşıyacağız."

Büyükelçi Akseki de Türkiye ile Bosna Hersek arasında çok iyi ilişkilerin bulunduğunu, her alanda daha da geliştirmek istediklerini vurguladı.

Programda ramazanın birlik, paylaşma ve dayanışma değerleri ön plana çıkarılırken iki belediye arasındaki işbirliği konuları da görüşüldü.