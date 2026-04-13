Bosna Hersek\'te Kan Bağışçıları İçin Eğitim Programı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türk Kızılay işbirliğinde Bosna Hersek'te gönüllü kan bağışçı sayısının artırılmasına yönelik "Kan Bağışçısı Kazanım Eğitici Eğitimi" programı başlatıldı.

Başkent Saraybosna'da 17 Nisan'a kadar sürecek eğitimler, TİKA, Türk Kızılay ve Bosna Hersek Federasyonu Kan Transfüzyon Enstitüsü işbirliğinde düzenleniyor.

Türk Kızılaydan gelen 4 kişilik eğitmen ekibi tarafından eğitici eğitimi programı kapsamında, Türkiye'nin kan bağışı alanındaki tecrübesinin Bosna Hersek'e aktarılması amaçlanıyor.

Eğitime Bosna Hersek'in 10 farklı şehrinden toplam 24 kursiyer katılırken, programın sonunda katılımcıların kendi bölgelerinde gönüllü kan bağışçı kazanımına yönelik çalışmalar yürütmesi hedefleniyor.

Projeden Bosna Hersek Federasyonu Kan Transfüzyon Enstitüsü, Tuzla Üniversitesi Klinik Merkezi ve Bosna Hersek Kızılhaç Örgütü başta olmak üzere çeşitli sağlık kurumlarının faydalanacağı bildirildi.

TİKA, daha önce de Kan Transfüzyon Enstitüsüne destek sağlarken, bu kapsamda 2021 yılında kan ayrıştırıcı cihaz temin edildi.