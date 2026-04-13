Bosna Hersek\'te Kan Bağışçıları İçin Eğitim Programı

13.04.2026 19:29
TİKA ve Türk Kızılay, Bosna Hersek'te gönüllü kan bağışçısı sayısını artırmayı hedefliyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türk Kızılay işbirliğinde Bosna Hersek'te gönüllü kan bağışçı sayısının artırılmasına yönelik "Kan Bağışçısı Kazanım Eğitici Eğitimi" programı başlatıldı.

Başkent Saraybosna'da 17 Nisan'a kadar sürecek eğitimler, TİKA, Türk Kızılay ve Bosna Hersek Federasyonu Kan Transfüzyon Enstitüsü işbirliğinde düzenleniyor.

Türk Kızılaydan gelen 4 kişilik eğitmen ekibi tarafından eğitici eğitimi programı kapsamında, Türkiye'nin kan bağışı alanındaki tecrübesinin Bosna Hersek'e aktarılması amaçlanıyor.

Eğitime Bosna Hersek'in 10 farklı şehrinden toplam 24 kursiyer katılırken, programın sonunda katılımcıların kendi bölgelerinde gönüllü kan bağışçı kazanımına yönelik çalışmalar yürütmesi hedefleniyor.

Projeden Bosna Hersek Federasyonu Kan Transfüzyon Enstitüsü, Tuzla Üniversitesi Klinik Merkezi ve Bosna Hersek Kızılhaç Örgütü başta olmak üzere çeşitli sağlık kurumlarının faydalanacağı bildirildi.

TİKA, daha önce de Kan Transfüzyon Enstitüsüne destek sağlarken, bu kapsamda 2021 yılında kan ayrıştırıcı cihaz temin edildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak
16 yaşındaki çocuk demir sopalarla darbedildi
Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinin başı dertte! Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye "NATO Zirvesi" ayarı
