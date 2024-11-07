Karabağ Zaferi'nin 4. Yılı Saraybosna'da Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karabağ Zaferi'nin 4. Yılı Saraybosna'da Anıldı

Karabağ Zaferi\'nin 4. Yılı Saraybosna\'da Anıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Karabağ Zaferi'nin 4. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

07.11.2024 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Karabağ Zaferi'nin 4. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Azerbaycan'ın Saraybosna Büyükelçiliğince Dobrinja bölgesinde bulunan Azerbaycan Dostluk Parkı'nda düzenlenen törene, Azerbaycan'ın Saraybosna Büyükelçisi Vilayat Guliyev, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Türk kurumlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunmasının ve dua edilmesinin ardından ziyaretçiler anıt alanına karanfil bıraktı.

Büyükelçi Guliyev, AA muhabirine, Karabağ Zaferi'nin Azerbaycan için çok önemli olduğunu ifade etti.

Ermenistan ile barış anlaşması üzerinde çalışıldığını aktaran Guliyev, "Bölgede barışın, refahın olmasını istiyoruz. Bizim bazı şartlarımız var, onlar olmadan bu anlaşma imzalanamaz. Ermenistan'da hala Karabağ, onların toprağı gibi gösteriliyor. Ermenistan, bölgede barışı ve refahı istiyorsa en yakın zamanda bu anlaşmayı imzalamalıdır. Topraklarımız için şehit olanları sevgiyle ve saygıyla anıyoruz." diye konuştu.

Karabağ Zaferi

Azerbaycan ordusunun, yaklaşık 30 yıl Ermenistan'ın işgali altında bulunan Karabağ ve çevresindeki illeri kurtarmasının üzerinden 4 yıl geçti.

2. Karabağ Savaşı'nda 44 günde topraklarını kurtaran Azerbaycan ordusu, halkın yıllar süren vatan hasretine de son verdi.

Ermenistan, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından ellerindeki Rus silahlarıyla işgal ettiği Karabağ ve çevresindeki topraklardan yaklaşık 30 yıl boyunca Azerbaycan askerlerine ve sivillere saldırılar düzenledi.

Ermenistan ordusunun sivillere yönelik saldırılarının giderek artması ve 27 Eylül 2020'de temas hattındaki köylerin ağır silahlarla ateşe tutulması, bardağı taşıran son damla oldu. Azerbaycan ordusu, aynı gün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in emriyle karşı operasyona başladı.

28 Eylül'de seferberlik ilan edilmesinin ardından, Karabağ'ın sembol şehri Şuşa işgalden kurtarıldı. Yaklaşık 1500 rakımlı şehre sadece hafif silahlarıyla gidebilen Azerbaycan ordusunun özel eğitimli birlikleri, göğüs göğse savaşarak şehri kurtardı. Azerbaycan ordusunun Şuşa'ya girmesi, Ermenistan ordusunun dağılmasına neden oldu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Saraybosna, Karabağ, Kültür, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabağ Zaferi'nin 4. Yılı Saraybosna'da Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:31 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler
13:37 Mahkeme başkanından ağabey Enes’e olay soru: Salim’in kızlarıyla ilişkiye girdin mi Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?
10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
07:34 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma
00:49 Erdoğan, Trump ile görüştü İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj Erdoğan, Trump ile görüştü! İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj
23:36 Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu
23:34 Almanya’da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı Almanya'da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı
23:21 Harris mağlubiyeti kabullendi: Trump’a tebrik telefonu Harris mağlubiyeti kabullendi: Trump'a tebrik telefonu
23:08 Sergen Yalçın, canlı yayında teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, canlı yayında teklif aldığı takımın ismini verdi
23:02 Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
22:52 Özel’den İBB’ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık
22:47 Galatasaray’ın Victor Osimhen’in bonservisini almak için hazırladığı plan ortaya çıktı Galatasaray'ın Victor Osimhen'in bonservisini almak için hazırladığı plan ortaya çıktı
22:34 Batman’da PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi. Batman'da PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 17:42:36. #1.13#
SON DAKİKA: Karabağ Zaferi'nin 4. Yılı Saraybosna'da Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.