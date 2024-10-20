Bosna Hersek\'te Yerel Seçimler Yeniden Başladı

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Bosna Hersek'te, 6 Ekim Pazar günü yapılan yerel seçimin yaşanan sel felaketi nedeniyle ertelendiği 4 belediyede, halk bugün sandık başına gidiyor.

Ülkede 4 Ekim'de meydana gelen ve 27 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi nedeniyle yerel seçimin ertelendiği Kiseljak, Kresevo, Fojnica ve Konjic'te kayıtlı 54 bin 379 seçmen, yerel yönetimleri belirlemek için oylarını kullanıyor.

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK), sel nedeniyle tahliye edilen vatandaşlar için yeni sandık merkezlerinin açıldığını aktardı.

Sel bölgesinde seçmenler yerel saatle 07.00-19.00'da oylarını kullanabilecek.

Bosna Hersek'te yerel seçim 6 Ekim'de yapılmıştı.