Bosna Hersek'ten Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

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Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Isparta'da eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 6 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

???????Helez, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziyelerimi ilettim. Dualarımız hayatını kaybeden askerlerle birlikte. Bugün meydana gelen kaza pilotluğun ne kadar zor ve sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

Düşen helikopterin havada temas ettiği diğer askeri helikopterin içerisinde Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri mensubu bir askerin bulunduğunu belirten Helez, "Askerimiz eğitim için Türkiye'de bulunuyordu. Kazanın ardından olay yeri yakınına güvenli iniş yapan helikopterin içerisinde bulunan Bosna Hersekli asker yara almadan kurtuldu." açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, Isparta'da eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 6 askerin şehit olduğunu duyurmuştu.