Bosna Hersekli dansçılar Edirne'de festival için Belediye Başkanı Gencan'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Bosna Hersekli dansçılar Edirne'de festival için Belediye Başkanı Gencan'ı ziyaret etti

Bosna Hersekli dansçılar Edirne\'de festival için Belediye Başkanı Gencan\'ı ziyaret etti
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Bosna Hersek Spor ve Kültür Bakan Yardımcısı Amela Mehmedoviç, KUD Puraçiç Halk Dansları Topluluğu'nun genç dansçıları ve aileleri, Havsa 25. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali dolayısıyla Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı ziyaret etti. Gencan, kültür ve dostluğun birleştirici gücüne vurgu yaparak genç dansçılara festivalde başarı diledi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Bosna Hersek Spor ve Kültür Bakan Yardımcısı Amela Mehmedoviç ile KUD Puraçiç Halk Dansları Topluluğu'nun genç dansçıları, aileleri ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Havsa 25. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali dolayısıyla bölgeye gelen heyet, Edirne Belediyesini ziyaret etti.

Gencan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kültür, sanat ve dostluğun sınırları aşan birleştirici gücünün Edirne'de paylaşılmasının kıymetli olduğunu belirtti.

Konuk heyete ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Gencan, genç dansçılara festivalde başarı diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bosna Hersekli dansçılar Edirne'de festival için Belediye Başkanı Gencan'ı ziyaret etti - Son Dakika

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