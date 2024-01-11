 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bosna Hersekli öğrenciler, AA'nın 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bosna Hersekli öğrenciler, AA'nın 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkçe öğrenen Bosna Hersekli öğrenciler, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Öğrenciler, AA muhabirlerinin çektiği fotoğraflar arasından beğendikleri kareleri oyladı ve fotoğrafları sosyal medyadan da takip ettiklerini belirtti.

Bosna Hersekli öğrenciler, AA\'nın \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı
11.01.2024 - 16:43,  Güncelleme: 17:11
Abone Ol

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Türkçe öğrenen Bosna Hersekli öğrenciler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Üniversite öğrencisi Maida Grbo ve lise öğrencisi Lejla Hiseni, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan, AA muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafların arasından beğendikleri kareleri oyladı.

Maida Grbo, "Deprem: Umut" kategorisinde Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede bebekler", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Anneye bakış", "Çevre ve Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği", "Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı" ve "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğraflarına oy verdi.

Lejla Hiseni ise tercihlerini "Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "Adı: Enkaz", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Anneye bakış", "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Galata'da dolunay", "Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı" ve "Spor" kategorisinde ise Alexander Manzyuk'un "Kızak köpekleri" karelerinden yana kullandı.

Öğrenciler, AA'nın fotoğraflarını sosyal medyadan da takip ettiklerini ve başarılı bulduklarını ifade etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yunus Emre, Saraybosna, Deprem, Gazze, Spor, Eğitim, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna Hersekli öğrenciler, AA'nın 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika


17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40
TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
16:12
Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56
Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon

Son Dakika
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28 Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
16:12 Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56 Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon
15:55 Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 17:45:48. #1.12#
SON DAKİKA: Bosna Hersekli öğrenciler, AA'nın 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement