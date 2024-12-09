Boşnak lider Becirovic'ten, Isparta'da şehit olan askerler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

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Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic, Isparta'da eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 6 asker için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Becirovic, mesajında, Isparta'da meydana gelen kazada şehit olan askerler için derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Şehitlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunan Becirovic, "Dost Türkiye Cumhuriyeti halkının acısını içtenlikte paylaşıyorum." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Isparta'da eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 6 askerin şehit olduğunu duyurmuştu.