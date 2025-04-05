Boston'da Trump ve Musk'a Protesto

- ABD'de binlerce kişi Trump ve Musk'ı protesto etti

BOSTON - ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Boston şehrinde binlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump ve Hükümet Verimliliği Departmanı'nın başındaki Elon Musk'ın yürüttüğü politikaları protesto etmek için sokaklara döküldü.

ABD'de Başkan Donald Trump ve Hükümet Verimliliği Departmanı'nın başındaki Elon Musk'a tepkiler büyümeye devam ediyor. Massachusetts eyaletine bağlı Boston şehrinde binlerce kişi, "Hand's Off" (Elini çek) sloganı altında Trump ve Musk'ın yürüttüğü politikalara tepki için protesto gösterisi düzenledi. Ellerinde Ukrayna ve ABD bayrakları ile Boston Şehir Parkı'nda toplanan binlerce gösterici, Trump ve Musk karşıtı sloganlar attı.

Gösterinin organizatörleri, protestonun kitlesel işten çıkarmalara karşı çıkan federal çalışanlar, üniversite öğrencileri ve öğretim üyeleri ile hükümetin sağlık sigortası programındaki olası kesintileri protesto eden hemşireler gibi birçok mağdur grubu temsil ettiğini belirtti.

"Bizim adımıza dünyada düşmanlar ediniyor"

Gösteriye katılan 71 yaşındaki Joyce Ward, Trump'ın Filistin'e destek gösterilerin düzenlendiği üniversitelere yönelik bütçe kesintisi kararını eleştirerek, kararın "yanlış bir karar" ve "intikam" olduğunu belirtti. Ward, "Üniversiteleri antisemitizm nedeniyle hedef alacağını söylüyor. Bu doğru değil. Sadece daha fazla çete tarzı hükümet yönetimi" dedi.

ABD'de hukukun üstünlüğünün bittiğini vurgulayan Ward, "Bizim adımıza dünyada düşmanlar ediniyor. Savaşta değiliz ama barışta da değiliz" ifadelerini kullandı.