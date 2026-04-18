BOTAŞ, 2 Yeni LNG Gemi Alımı İçin İhaleye Çıktı

18.04.2026 13:23
BOTAŞ, Kore'de tersane koşuluyla 600 milyon dolarlık 2 LNG taşıma gemisi alımı için ihaleye çıktı.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 2 yeni sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıma gemisi satın almak için ihaleye çıktı. Aday firmanın, ön yeterlik değerlendirmesine katılabilmesi için Kore Cumhuriyeti'nde, tersane faaliyetinde bulunduğunu gösterir bir belge sunması gerekiyor. Adayın, Kore Cumhuriyeti'nde tersane faaliyeti yürüttüğünü ve fiilen faal olduğunu kanıtlaması ise zorunlu. Doğal gaz sektörü kaynakları, ihale tutarının yaklaşık 600 milyon dolar olduğunu belirtti.

BOTAŞ, 174 bin metreküp depolama kapasitesine sahip 2 yeni LNG taşıma gemisi alımı için deneyimli adayları teklif vermek üzere ön yeterlilik başvurusuna davet etti. İhale için ön yeterlilik değerlendirmesine son başvuru tarihi, 28 Nisan Salı saat 11.00 olarak belirlendi. Alım, belli istekliler arasında ihale usulüyle gerçekleştirilecek. Ön yeterlilik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler teklif verebilecek.

Kore Cumhuriyeti tersane koşulu

Ön yeterlik değerlendirmesine katılma koşulları için ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri ile başvuru mektubu istenecek. Kore Cumhuriyeti'nde tersane faaliyetinde bulunduğunu gösterir belge sunulacak. Adayın, Kore Cumhuriyeti'nde tersane faaliyeti yürüttüğünü ve fiilen faal olduğunu tevsik etmesi ise zorunlu. Bu kapsamda, Kore Cumhuriyeti'nin yetkili makamlarınca düzenlenmiş geçerli bir Business Registration Certificate'in sunulması gerekiyor.

LNG taşıyıcısı inşa tecrübesini gösterir belge sunulacak. Bu bağlamda isteklinin, son 5 yıl içerisinde, her biri en az 150 bin metreküp kargo tankı kapasitesine sahip en az beş adet LNG taşıyıcısı inşa etmiş olduğunu belgelemesi zorunlu. İstekli, usulüne uygun şekilde hazırlanmış ve imzalanmış bir LNGC Performance Record da sunacak. Belgede, dayanak alınan her bir LNG taşıyıcısı bakımından asgari olarak gemi adı, IMO numarası, tekne numarası, kargo tankı kapasitesi (metreküp), teslim tarihi ile geminin inşa edildiği tersanenin unvanı ve bulunduğu yer bildirilecek. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilen tüm adaylar teklif vermek üzere davet edilecek. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayacak.

Öte yandan, doğal gaz sektörü kaynakları, ihale tutarının, yaklaşık 600 milyon dolar olduğunu belirtti.

LNG ithalatı artıyor

LNG ithalatı, boru gazını (boru hatları üzerinden) solladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) doğal gaz piyasası sektör raporuna göre, bu yıl ocak ayında yapılan ithalatın 3 milyar 870 milyonu boru gazı, 3 milyar 852 milyon metreküpü LNG olarak gerçekleşti. Şubatta, ithalatın 2 milyar 321 milyonu boru gazı, 2 milyar 938 milyon metreküpü LNG.

BOTAŞ, Rusya'dan da LNG ithal etmeye başlayacak. BOTAŞ, bu amaçla EPDK'dan 10 yıl süreli lisans aldı. Rusya'dan, ithalatın başlamasıyla LNG'nin toplam ithalat içindeki miktarı daha da artacak.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Enerji, Botaş, Kore, Son Dakika

MHP Bilecik ve Çanakkale il teşkilatlarını feshetti MHP Bilecik ve Çanakkale il teşkilatlarını feshetti
“Kocamla birliktesin“ deyip kadına saldırdı, gerçek çok başka çıktı "Kocamla birliktesin" deyip kadına saldırdı, gerçek çok başka çıktı
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım Dünyanın en pahalısını getirdi Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi
Galatasaray’a Victor Osimhen müjdesi Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi
Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi öncesi 7 futbolcu kart sınırında Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi 7 futbolcu kart sınırında

13:59
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
13:56
Hürmüz Boğazı’nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
13:21
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı
12:51
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti
12:47
Aziz Yıldırım o oyuncuyu hedef gösterdi: Bu adamı kim aldı ya
Aziz Yıldırım o oyuncuyu hedef gösterdi: Bu adamı kim aldı ya?
11:30
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
