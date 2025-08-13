Botsvana'dan Türkiye'ye İşbirliği Mesajı - Son Dakika
Botsvana'dan Türkiye'ye İşbirliği Mesajı

13.08.2025 16:08
Botsvana Dışişleri Bakanı Butale, Türkiye'nin kalkınma yolunu ilham verici bulduğunu belirtti.

Botsvana Uluslararası İlişkiler Bakanı Phenyo Butale, "Devlet Başkanımızın (Duma Boko) da ifade ettiği gibi özellikle kalkınmada Türkiye'nin katettiği yol, bizim için ilham verici. İlham verici olmasıyla birlikte sizden öğreneceğimiz çok şey var." dedi.

Butale, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara'daki görüşmesinin ardından Bakanlıkta düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'ye geldiği andan itibaren heyetiyle birlikte çok sıcak bir şekilde ağırlandığı için teşekkürlerini sunan Butale, ziyaretinin kısa süre içinde Türkiye'ye yaptığı ikinci ziyaret olduğunu hatırlattı.

Butale, bu durumun Türkiye ile sahip oldukları ilişkilere verdikleri önemin göstergesi olduğuna işaret ederek "Bizler Botsvana olarak Türkiye'nin Afrika'daki diplomatik faaliyetlerinin ve çalışmalarının artışını çok yakından ilgiyle takip ediyoruz." diye konuştu.

Afrika'da kazan-kazan ilkesine dayalı bir işbirliği geliştirildiğini vurgulayan Butale, bu çerçevede Güney-Güney işbirliğinin artırılması için adımlar atıldığı mesajını verdi.

Butale, Türkiye ile Botsvana arasında yeni işbirliği alanları kurmaya hazır olduklarının altını çizerek Türkiye'nin dirençli bir ekonomi inşa ettiğini ve Türk halkının ihtiyaç duyduğu pek çok istihdam alanında işler yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin büyük ideallerle hızlı bir sanayileşmeye gittiğini belirten Butale, Türkiye ile ilişkilerin ülkesine de katkı sağlayacağına inandıklarını bildirdi.

Butale, Türkiye'nin ülkesinde büyükelçilik açtığını hatırlatarak kendilerinin de en kısa sürede Ankara'da varlık göstereceklerine işaret etti.

Ülkesi için uluslararası barışın önemine atıfta bulunan Butale, çatışmaların barışçıl çözümü ve diyaloğa inandıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin barışa yönelik çabalarına destek

Butale, "Türkiye'nin uluslararası toplum nezdinde yürüttüğü barışa yönelik yaptığı çalışmaları destekliyoruz, eş güdüm içerisinde hareket ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkesinin Türkiye'den daha fazla iş insanını davet ettiğinin altını çizen Butale, Botsvana'nın sahip olduğu coğrafi avantajları anlattı.

Butale, ülkesindeki yatırımların güvenli olduğu mesajını vererek "Devlet Başkanımızın (Duma Boko) da ifade ettiği gibi özellikle kalkınmada Türkiye'nin katettiği yol, bizim için ilham verici. İlham verici olmasıyla birlikte sizden öğreneceğimiz çok şey var." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasında birçok anlaşmaya imza atıldığını vurgulayan Butale, Bakan Fidan'ı olası bir ziyarette ülkesinde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağını belirtti.

Türkiye'nin Afrika politikası

Butale, Türkiye'nin Afrika ve ülkesinde kalkınma konusunda yaptığı yardımlara değinerek bunların eğitim, sağlık, altyapı, eğitim, kültür gibi alanları da kapsadığını bildirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) bölgede son derece aktif bir şekilde çeşitli projelerin uyguladığını dile getiren Butale, bu çerçevede kıta çapında sürdürülebilir kalkınmanın amaçlandığı mesajını verdi.

Butale, Türkiye'nin Afrika'da barışın tesisine ve askeri eğitimlerin sağlanmasına katkı sağladığını hatırlatarak iki ülkenin ticaret ve yatırım alanında farklı seçenekleri de değerlendirdiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA

