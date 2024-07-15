Boyabat Kaymakamlığı Şehit Aileleri ve Gazilere Yemek Programı Düzenledi - Son Dakika
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Boyabat Kaymakamlığı Şehit Aileleri ve Gazilere Yemek Programı Düzenledi

Boyabat Kaymakamlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları onuruna yemek programı düzenledi. Kaymakam Enver Yılmaz, program öncesinde şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti. Yılmaz, davete katılanlara teşekkür ederek, ülkenin birlik ve beraberliğinin bozulmayacağını vurguladı. Programda ayrıca Boyabat Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan fotoğraf sergisi açıldı.

15.07.2024 20:52
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Boyabat Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları onuruna yemek programı düzenledi.

Kaymakam Enver Yılmaz, Kaymakamlık Salonu'nda düzenlenen yemek öncesinde programa katılan şehit yakınları, gazi ve yakınları ile sohbet etti.

İlçe Müftüsü Mehmet Evirgentürk'ün duasının ardından konuşan Yılmaz, davete katıldıkları için şehit yakınları ve gazilere teşekkür etti.

Yılmaz, "Sizler var oldukça ülkemizin birlik ve beraberliği hiç bozulmayacaktır. Bu topraklarda, bu devlette kimlerin gözü varsa sizlerin varlığı sayesinde emellerine ulaşmayı hayal bile edemeyeceklerdir. Bizi hedeflerimizden alıkoymak, milli birlik ve beraberliğimizi yıkmak, demokrasimizi yok etmek isteyen şer odakları her zaman olacaktır. Ancak şanlı tarihi kahramanlık destanlarıyla dolu olan milletimiz, ülkemizin güvenliğine, birlik ve beraberliğine, milli iradesine yönetilen her türlü girişime dün olduğu gibi, bugün ve yarın da asla izin vermeyecektir." dedi.

Kaymakam Yılmaz ve beraberindekiler, ardından Boyabat Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan ve 22 eserin yer aldığı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirdi.

Programa Kaymakam Yılmaz'ın yanı sıra Belediye Başkanı Hasan Kara, Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Seyfettin Çil, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Doğu Kan Altın, Sinop Üniversitesi Boyabat Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Eravcı, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Çok ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Kaynak: AA

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