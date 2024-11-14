Boyabat\'ta "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtıldı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin tanıtımı yapıldı.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Vali Mustafa Özarslan, uyuşturucuyla mücadelede herkesin desteğini beklediklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan projede annelerin özverisinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Özarslan, şöyle konuştu:

"Sorun büyüdüğü zaman onunla mücadele etmek, çok büyük gayret ve mücadeleyi gerektiriyor. O yüzden anne bizim için önemli, aile bizim için çok önemli. Dünyada bazı devletler özellikle ekonomik, sosyal yönden gelişmiş Batılı devletlerde bu sorunlar çok büyük seviyeye ulaştı, mücadele etmekte zorlanıyorlar. Çok şükür, bizim kültürel açıdan, aile değerlerimiz ve aileye verdiğimiz önem büyük, tutarlı bir davranış silsilesi olduğu için çok büyük sorun yaşamıyoruz. Ama bir evladımızın bu illete bulaşması bile büyük bir sorundur."

Devletin tüm kurumları olarak uyuşturucuyla mücadelede yoğun çaba sarf ettiklerini anlatan Özarslan, "Mücadelemizi iki yönlü yapmamız gerekiyor, hem bağımlı kardeşimize hem de aileye yönelik hizmetlerimiz olarak. Bunu bu şekilde yürüttüğümüz takdirde arzı keseriz. Sizden isteğimiz 112'ye bilgi vermeniz. Vereceğiniz destekte kimlik bilgileriniz gizli tutuluyor. Anne babalardan isteğimiz, çocuklarınızda farklılık gördüğünüzde uzman kişilerden destek almanız." ifadesini kullandı.

Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay ekiplerince bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadele konusunda neler yapılması gerektiğine dair katılımcılara bilgi verildi.