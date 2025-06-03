Boyabat'ta Lise Öğrencilerine Trafik Eğitimi

Sinop'un Boyabat ilçesinde lise öğrencileri temel trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.

Kaymakamlık tarafından başlatılan "Bir kural bir ömür" kampanyası çerçevesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim programı düzenlendi.

Programda, görevlilerce öğrencilere trafik işaret ve levhaları, yayaların trafikteki sorumlulukları, geçit yerleri ve trafikteki diğer önemli kurallar hakkında teorik bilgi aktarıldı.

Programa katılan Kaymakam Enver Yılmaz da öğrencilerle sohbet ederek, trafik kurallarına uymalarını istedi.