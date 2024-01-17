Boyabat\'ta sahipsiz köpeklere yönelik tedbirler değerlendirildi

Sinop'un Boyabat ilçesinde Kaymakam Enver Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında sahipsiz köpeklere yönelik alınacak tedbirler değerlendirildi.

Kaymakamlık binasında yapılan toplantı öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Yılmaz, kurul olarak daha önce köpek beslenmesi konusunda bazı kararlar aldıklarını anımsattı.

Alınan karara rağmen kurallara uyulmadığını gördüklerini vurgulayan Yılmaz, "Hıfzıssıhha Kurulu olarak köpek besleme konusunda bazı kararlar almıştık. Bazı vatandaşlarımız bu kararlara uymuyor. Uymadığı gibi de başkalarına zarar vermeye başladı. Bu toplantıda buna yönelik bazı kararlar alacağız. Elimizde hazırlanmış bir rapor var. Bu rapor çerçevesinde kurallara uymayan bazı vatandaşlarımıza cezai yaptırım uygulamak zorunda kalacağız." dedi.

Kurul tarafından sahipsiz köpeklere yönelik alınacak tedbirlerin daha sonra kamuoyu ile paylaşılacağı öğrenildi.