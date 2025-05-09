Boyabat\'ta Trafik Haftası Etkinliği

Sinop'un Boyabat ilçesinde Trafik Haftası kapsamında sürücülere yönelik trafik kuralları bilgilendirmesi yapıldı.

Hafta çerçevesinde Kaymakamlık tarafından Adnan Menderes Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen programda, emniyet ve jandarma ekiplerince durdurulan araç sürücülerine trafik kuralları hakkında bilgiler aktarılarak, tavsiyelerde bulunuldu.

Programa katılan Kaymakam Enver Yılmaz da sürücülerle bir süre sohbet ederek, özellikle emniyet kemeri kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

Program kapsamında ilçe meydanında açılan stantta ise vatandaşlara broşürler dağıtıldı.