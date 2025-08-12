Boyabat ilçesinde otomobille çarpışan pikabın sürücüsü yaralandı.
Boyabat - Kastamonu kara yolu Karacaören köyü mevkisinde M.Y. (40) idaresindeki 37 RB 236 plakalı pikap ile B.B'nin kullandığı 57 DT 590 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan pikabın sürücüsü M.Y, sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Boyabat'ta Trafik Kazası: Pikap Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?