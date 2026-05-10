Boyluca Köyü'nde Dağ Laleleri Açtı

Gümüşhane'nin kent merkezine 28 kilometre uzaklıktaki Boyluca köyünde dağ laleleri açtı.
Doğa tutkunları ve ziyaretçilerin gezi rotasında yer alan bölgede kısa bir süre gözlemlenebilen laleler, tarlaları renklendirdi.
Boyluca köyü muhtarı Musa Günday, AA muhabirine, doğal güzelliğin yaklaşık bir ay sürdüğünü söyledi.
Günday, dağ lalelerinin güzel bir görüntü oluşturduğunu belirterek, "Bu güzelliği herkesle paylaşmalarını umut ediyoruz." dedi.
