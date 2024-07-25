Bozay, Gümülcine'de okul ziyaretinde bulundu

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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Dostluk Eşitlik Barış Partisinin (DEB) kurucusu ve ilk Genel Başkanı Dr. Sadık Ahmet'in ölümünün 29. yılında düzenlenen anma törenine katılmak üzere dün geldiği Gümülcine'de Celal Bayar Azınlık Ortaokul ve Lisesini ziyaret etti.

Bozay, Celal Bayar Azınlık Ortaokul ve Lisesine ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Batı Trakya'daki soydaşların iyi bir eğitim almaları konusuna önem verdiğini vurguladı.

Bakan Yardımcısı Bozay, "Sizin, komşumuz Yunanistan'da iyi bir eğitim alarak toplumun içinde yerinizi konsolide edeceğiniz, aynı zamanda da kimliğinizi, dilinizi, kültürünüzü, hepimizin ortak paydası olan değerlerimizi koruyacağımız ve bunu yaparken de hep bir adım ileriye taşıyacağımız bir ortamdayız." dedi.

Celal Bayar'ın bizzat açtığı okulda bulunmanın anlamlı olduğunu dile getiren Bozay, eğitim konusunda çağa uyum sağlamanın önemine dikkat çekti.

Bozay, "600'ü aşkın öğrencinin burada eğitim görmesi, gelecek nesillerin sağlam adımlarla, sağlam bir bilinçle yetişmeleri açısından çok önemli. Biz de bu yüzden sizi ziyaret ettik. İhtiyaçlarınızı ve birlikte neler yapabileceğimizi görelim istedik. Rekabetçi bir ortamda Batı Trakyalı soydaşların belli bir seviyenin altında eğitim görmemesi, uluslararası hukuktan ve anlaşmalardan kaynaklanan eğitim haklarını en iyi şekilde kullanması bizim için öncelik." ifadelerini kullandı.

Bozay, daha sonra okulda incelemelerde bulundu.

Ardından gazetecilere Batı Trakya ziyaretini değerlendiren Bozay, "En üst düzeyde liderler arasında zaten birlikte çalışma, ortak bir komşuluk kültürü temelinde ileriye gitme konusunda siyasi irade mevcut. Biz de bu iradenin içini nasıl doldururuz ve birlikte neler yapabiliriz ona baktık" ifadelerini kullandı.

Bozay'a ziyareti sırasında, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik Havacılık Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Burak Özügergin, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal eşlik etti.