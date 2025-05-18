Bozayı Yavruları Doğa Parkı'na Getirildi - Son Dakika
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Bozayı Yavruları Doğa Parkı'na Getirildi

Bozayı Yavruları Doğa Parkı\'na Getirildi

Sivas'ta bulunan bozayı yavruları, özel bakım için Mersin Tarsus Doğa Parkı'na yerleştirildi.

18.05.2025 11:28
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Sivas'ta mağarada bulunduktan sonra Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'na getirilen bozayı yavruları özel bakımla büyütülüyor.

Sivas'ın Hafik ilçesi Beykonağı köyündeki mağarada bir vatandaş tarafından bulunan 2 erkek bozayı yavrusu, Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Yavrulara yer arayan ekipler, Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Tarsus Doğa Parkı'nın onay vermesinin ardından hayvanları buradaki veterinerlere getirdi.

Doğa parkında tedavi ve bakımlarının ardından karantina bölümüne alınan ayı yavruları, ekiplerin özenli bakımıyla gelişim göstermeye başladı.

Biberona konulan keçi sütüyle beslenen, belli süre geçtikten sonra ek gıda olarak meyve verilen bozayılar, doğal ortama alışmaları için ekiplerce yeşil alana çıkarılıyor.

Ekiplerce "Fred" ve "Barney" adı verilen 2,5 aylık bozayılar için doğal yaşam parkında özel alan oluşturulacak.

"Yavru olmaları yüreğimizi sızlattı"

Tarsus Doğa Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Şeyda Esin Ekmen, AA muhabirine, bozayıları bulan vatandaşın hayvanlara birkaç gün evinde baktığını söyledi.

Vatandaşın daha sonra "annesiz olmaz" düşüncesiyle hayvanları bulduğu mağaraya bıraktığını anlatan Ekmen, anne ayının bu sırada yavrularını kabul etmediğini belirtti.

Bozayıların sahipsiz kalmasını istemedikleri için Tarsus Doğa Parkı'na kabul ettiklerini dile getiren Ekmen, şöyle devam etti:

"Yavru olmaları yüreğimizi sızlattı, annenin kabul etmemesi canımızı daha çok yaktı. Biz de 'buyursunlar, gelsinler' dedik. Geldiklerinde çok küçüklerdi, hareketlendiler. 'Fred' ve 'Barney' ile sayımız daha da arttı. Onlara ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz."

Ekmen, yavrulara karakterlerine uygun isim vermek için bir süre düşündüklerini dile getirerek, "Mağaradan gelmiş olmaları ikisinin de erkek olması bize biraz Taş Devri çizgi filmini anımsattı. Bundan dolayı isimlerini 'Fred' ve 'Barney' koyduk." diye konuştu.

"Fred" ve "Barney"in Tarsus Doğa Parkı'nda henüz sergi alanına çıkmadığını söyleyen Ekmen, yerlerinin hazırlanmasının ardından yavruların doğa parkında ziyaretçilerin ilgisini çekeceğini ifade etti.

"Yavrulara anne-baba şefkati gösteriliyor"

Tarsus Doğa Parkı'nda biyolog olarak görev yapan Yılmaz Ölmez de yavruların sağlıklı olarak büyümeye devam ettiğini belirtti.

Hayvanların bakımlarının günlük olarak yapıldığını ifade eden Ölmez, "Personelimiz hayvan sevgisiyle dolu. Zaten bu işi yapabilmek için hayvanı sevmek lazım. Yavru bozayılara anne ve baba şefkati gösteriliyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bozayı Yavruları Doğa Parkı'na Getirildi - Son Dakika

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