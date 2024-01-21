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Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılacak feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika
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Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılacak feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları sebebiyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

21.01.2024 - 14:09,
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ÇANAKKALE'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.(DHA)

Bozcaada ve Gökçeada\'ya yapılacak feribot seferleri iptal edildi
Kaynak: DHA
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