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Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki tüm feribot seferlerine iptal edildi - Son Dakika
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Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki tüm feribot seferlerine iptal edildi

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında bulunan tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Bozcaada ve Gökçeada\'ya yarınki tüm feribot seferlerine iptal edildi
30.01.2024 - 14:59,
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Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki tüm feribot seferlerine iptal edildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş tarafından yapılan açıklama da, "31.01.2024 Çarşamba (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 31.01.2024 Çarşamba (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA
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