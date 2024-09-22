Bozcaada Zeytin ve Şifa Festivali Sonuçlandı

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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bu yıl 5. kez düzenlenen Zeytin ve Şifa Festivali sona erdi.

Bozcaada'da zeytin bahçesi sahibi İlayda ve Mustafa Saraç çiftinin organize ettiği, 19 Eylül'de başlayan 5. Bozcaada Zeytin ve Şifa Festivali kapsamında hasat yarışması, zeytinyağı tadımı ve çeşitli atölye çalışmaları yapıldı.

İlçe belediyesinin de destek verdiği festivale katılanlar, davul zurna eşliğinde hasadın yapılacağı zeytin bahçesine traktör römorkunda ada turu atarak ulaştı.

Gelenekselleştirilen tavuklu pilav ve ayran ikramının ardından festivalin açılışı gerçekleştirildi. Burada katılımcılara zeytin yetiştiriciliği teknikleri ve hasat hakkında bilgiler verildi.

Festival kapsamında yapılan "Zeytin Hasat Yarışmasında" 10 dakikada 14,5 kilo zeytin toplayan anne Emel Nesrin ve kızı Duygu Sözgen duygularını şu şekilde anlattı:

"Çok keyifliydi. Birlikte çalıştık. Birbirimizin enerjisi çok iyi geldi ve güzel bir sonuçla karşılaştık. Çok zevkliydi, çok keyifliydi. 10 dakikada beklentimizin üzerindeydi topladığımız kilo. İlk defa zeytin topladık. Mutluyuz."