Bozdoğan'da Ev Yangını

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Hisar Mahallesi Yeni TOKİ Konutları'nda E.A'ya ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Klimadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın hasar oluşturdu.