Bozdoğan\'daki Yangında Mahalleler Tahliye Edildi

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MAHALLELERDEKİ YAŞLI, ÇOCUK VE HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor. Yangın rüzgarın hızıyla Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Çavdır Mahallesi'ne ulaştı. Çavdır ile yakınındaki Yeşilköy mahallelerinde yaşlılar, çocuklar ve hastalar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde tahliye edildi. Mahallelerdeki hayvanlar da güvenli alanlara götürüldü.

Fırat AKAY/AYDIN,