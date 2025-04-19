Bozhane Limanı Yenilendi, Ekonomik Hareketlilik Başladı

(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin işlettiği Bozhane Limanı'nda yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından liman tam kapasite hizmet vermeye başladı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "Bu ithalat ve ihracat devam ettiği müddetçe Ereğli Belediyesi'nin ekonomi yönünden yüzünü güldürecektir" dedi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin Bozhane Limanı'nda yenileme çalışmalarını tamamlamasıyla liman gemi trafiğine tam kapasiteyle hizmet vermeye başladı. Başkan Posbıyık, zor şartlara rağmen Ereğli'nin geleceğini düşünerek 200 milyonluk bir yatırımla limanı tamamladıklarını belirtti. Posbıyık, şöyle konuştu:

"Ereğli için bu liman çok önemliydi. Bunun bilincine varmıştık. İlkin pek kimse anlayamamıştı bu olayın ne olduğunu ama biz biliyorduk. Ereğli Belediyesi'nin ekonomisi yönünden son derece önemliydi. 30 yıllığına kiraladık ama yeniden yaptık. Yaklaşık 200 milyon lira öz kaynaklarımızdan para harcadık. Bu sıkıntılı ortamda, ekonominin zor olduğu dönemde bu parayı harcadık. Zaten bu yüzden belediye de ekonomik yönden sıkıntıya girmesinin kalemlerinden biri oldu. Bir takım yerleri satmaya kalktık ekonomimiz düzelsin diye. Çok şükür şu anda limanımız tam kapasite çalışmaya başladı. Yani her iki iskelede de yük gemileri var. Boşaltıyorlar, dolduruyorlar. Büyük bir hareket başladı. Bundan gerçekten Ereğli adına, Ereğli Belediyesi'nin ekonomik durumları açısından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu ithalat ve ihracat devam ettiği müddetçe Ereğli Belediyesi'nin ekonomi yönünden yüzünü güldürecektir. Ereğlimize, ithalat ve ihracat yapan firmalara hayırlı, uğurlu olsun."