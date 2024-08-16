Bozova'da Atatürk Baraj Gölü'nde 2 kişi boğuldu - Son Dakika
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Bozova'da Atatürk Baraj Gölü'nde 2 kişi boğuldu

Bozova\'da Atatürk Baraj Gölü\'nde 2 kişi boğuldu

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne giren Vedat Akbaş (17) ile İbrahim Çiftçi (31) boğuldu.

16.08.2024 14:33
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ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne giren Vedat Akbaş (17) ile İbrahim Çiftçi (31) boğuldu.

Atatürk Baraj Gölü kıyısına arkadaşları ile piknik yapmak için gelen Vedat Akbaş ile İbrahim Çiftçi, sabah saatlerinde serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra Akbaş ve Çiftçi, suda çırpınmaya başladı, ardından gözden kayboldu. Çevredekilerin müdahalesi ile 2 kişi sudan çıkarıldı. Vedat Akbaş ile İbrahim Çiftçi, çağırılan ambulanslarla Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akbaş ve Çiftçi, kurtarılamadı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Haber Kamera Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA

Kaynak: DHA

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