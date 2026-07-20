Bozuk Yol Rögar Kapağına Çarptı - Son Dakika
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Bozuk Yol Rögar Kapağına Çarptı

20.07.2026 19:52
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Eskişehir'de otomobil, bozuk yolda açık rögar kapağına çarparak hasar aldı. Sürücü çözüm bekliyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yolda bulunan rögar kapağına çarpan otomobilde hasar meydana geldi.

Furkan Solmaz (22) idaresindeki 06 TP 007 plakalı otomobil, Baksan Sanayi Sitesi 3099. Sokak'ta seyir halindeyken bozuk yol nedeniyle seviyesi yoldan yüksekte olan rögar kapağına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hava yastıkları açılan otomobilde hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemelerinin ardından otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Sürücü Furkan Solmaz, AA muhabirine, evine gitmek için kullandığı yolda aracının alt kısmının rögar kapağına çarptığını söyledi.

Aracını yaklaşık 3 ay önce satın aldığını belirten Solmaz, "Yaklaşık bir yıl çalışarak bu aracı aldım. Çarpmanın ardından aracım yolda kaldı. Polis ekipleri tutanak tuttu, belediyeye de haber verdik. Bu yolu sürekli kullanıyorum. Yol çok bozuk ve tozlu. Bu durumun bir an önce düzeltilmesi gerekiyor." dedi.

Yetkililerden aracında oluşan zararın karşılanmasını ve yolun da onarılmasını talep eden Solmaz, benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için çözüm istedi.

Bölgede 8 yıldır mobilya üretimi yapan iş yeri sahibi Mustafa Kopal ise aynı noktada benzer olayların sık sık yaşandığını ifade etti.

Kopal, "Yakın zamanda bu olayın beşincisini yaşıyoruz. Yol uzun süredir kötü durumda. Yetkililerden kalıcı çözüm bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eskişehir, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozuk Yol Rögar Kapağına Çarptı - Son Dakika

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