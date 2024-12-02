Bozüyük Belediye Tiyatrosu \'Kalbimdeki Pervane\' ile İstanbul\'da

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(BİLECİK)- Bozüyük Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Kalbimdeki Pervane" adlı çocuk oyunu, 8. Atta Festivali Türkiye Çocuk Tiyatroları Showcase programında İstanbul izleyicisi ile buluşacak.

Bozüyük Belediye Tiyatrosu "Kalbimdeki Pervane" adlı çocuk tiyatro oyunu ile 8. Atta Festivali'nde Türkiye Çocuk Tiyatroları Showcase programında izleyicisiyle buluşacak. Bu kapsamda oyun, 8 Aralık pazar günü, saat 12.00'de İstanbul Sahne Kadir Has Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek. Geçen günlerde 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'nde yer alarak minik tiyatroseverlerle buluşan oyun, yoğun ilgi görmüş ve beğeni ile izlenmişti.