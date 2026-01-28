Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosu'nun Hazırladığı Oyunun Prömiyeri 30 Ocak'ta Yapılacak

(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosu "Dört Küçük Yaprağı Vardı Ağacımın Rüzgar Aldı Götürdü" adlı oyunun ilk gösterimi ile 30 Ocak günü saat 20.00'de Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, 4. dönem katılımcılarıyla hazırladığı "Dört Küçük Yaprağı Vardı Ağacımın Rüzgar Aldı Götürdü" isimli oyun, Anton Çehov'un kısa oyunlarından ve öykülerinden uyarlanarak oluşturuldu.

Oyun Federìco Garcia Lorca ve Neil Simon gibi usta yazarların kalemleriyle ve Goran Bregoviç orkestrasından gelen Balkan esintileriyle zenginleştirildi. Sahnelemede grotesk bir anlatım dilinden yararlanan yönetmenler, dekor, kostüm, makyaj ve aksesuarlarla bu anlatımı bir bütün haline getirip, Bozüyük seyircisine farklı bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.

Oyun ilk gösteriminin ardından 04 Şubat 2026 Çarşamba günü ve 06 Şubat 2026 Cuma günü saat 20.00'de 2 kez daha seyircisinin karşısına çıkacak.