Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosu'nun Hazırladığı Oyunun Prömiyeri 30 Ocak'ta Yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosu'nun Hazırladığı Oyunun Prömiyeri 30 Ocak'ta Yapılacak

28.01.2026 17:25  Güncelleme: 20:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, 'Dört Küçük Yaprağı Vardı Ağacımın Rüzgar Aldı Götürdü' adlı oyununu gerçekleştirecek. İlk gösterim 30 Ocak'ta Metristepe Kültür Merkezi'nde, ardından 4 ve 6 Şubat'ta seyirciyle buluşacak.

(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosu "Dört Küçük Yaprağı Vardı Ağacımın Rüzgar Aldı Götürdü" adlı oyunun ilk gösterimi ile 30 Ocak günü saat 20.00'de Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, 4. dönem katılımcılarıyla hazırladığı "Dört Küçük Yaprağı Vardı Ağacımın Rüzgar Aldı Götürdü" isimli oyun, Anton Çehov'un kısa oyunlarından ve öykülerinden uyarlanarak oluşturuldu.

Oyun Federìco Garcia Lorca ve Neil Simon gibi usta yazarların kalemleriyle ve Goran Bregoviç orkestrasından gelen Balkan esintileriyle zenginleştirildi. Sahnelemede grotesk bir anlatım dilinden yararlanan yönetmenler, dekor, kostüm, makyaj ve aksesuarlarla bu anlatımı bir bütün haline getirip, Bozüyük seyircisine farklı bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.

Oyun ilk gösteriminin ardından 04 Şubat 2026 Çarşamba günü ve 06 Şubat 2026 Cuma günü saat 20.00'de 2 kez daha seyircisinin karşısına çıkacak.

Kaynak: ANKA

Bozüyük Belediyesi, Gençlik, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosu'nun Hazırladığı Oyunun Prömiyeri 30 Ocak'ta Yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prens Selman’dan dikkat çeken Türkiye talimatı Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi
Netanyahu kirli planını açıkladı Türk askerini resmen hedef aldı Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı
Ermenistan ve Azerbaycan, demir yolu üzerinden sıvı gaz taşınmasında anlaştı Ermenistan ve Azerbaycan, demir yolu üzerinden sıvı gaz taşınmasında anlaştı
Trump’ı hedef alan ünlü sunucu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Trump'ı hedef alan ünlü sunucu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
İşte Atlas Çağlayan’ın yıllar önce çekilmiş videosu İşte Atlas Çağlayan'ın yıllar önce çekilmiş videosu

20:41
Beşiktaş, Yasin Özcan ile 14 yıllık sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Yasin Özcan ile 1+4 yıllık sözleşme imzaladı
20:41
AK Partili Özcan’dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden
19:36
MGK sonrası 9 maddelik açıklama Suriye ve İran’a özel yer ayrıldı
MGK sonrası 9 maddelik açıklama! Suriye ve İran'a özel yer ayrıldı
18:17
İbrahim Barut’un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı
İbrahim Barut'un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı
17:52
Piyangodan büyük ikramiye kazandı, köyünü uyuşturucu fabrikasına çevirdi
Piyangodan büyük ikramiye kazandı, köyünü uyuşturucu fabrikasına çevirdi
17:51
Trump’ın tehdidine İran’dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 21:07:37. #.0.4#
SON DAKİKA: Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosu'nun Hazırladığı Oyunun Prömiyeri 30 Ocak'ta Yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.