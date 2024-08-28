Bozüyük Belediyesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki Kaldırımları Temizledi

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(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından İsmet İnönü Caddesi'ndeki kaldırımlar deterjanla köpürtülerek yıkandı.

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, araç ve yaya trafiğinin en aza indiği gece saatlerinde İsmet İnönü Caddesi üzerinde geniş çaplı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı, ana cadde üzerindeki kaldırımlar, her iki yönde de deterjanla yıkanarak fırçalandı. Ardından tazyikli su ile temizlenen kaldırımlar, hijyenik hale getirildi.