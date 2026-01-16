Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi Öğrencileri İlk Karnelerini Aldı

(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi öğrencileri, ilk karnelerini Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun elinden aldı.

Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi'nde eğitim gören minik öğrenciler, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemini tamamlayarak karnelerini aldı. Karne törenine Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile eşi Merih Bakkalcıoğlu da katıldı. Başkan Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakkalcıoğlu sınıfları ziyaret ederek birinci dönemi başarıyla bitiren öğrencileri tebrik etti. Öğrencilere ayrıca çeşitli hediyeler verildi.

Başkan Bakkalcıoğlu yaptığı değerlendirmede, "Değerli veliler bir karne dönemi daha geldi. Yavrularımız karne alacaklar. İnşallah ömür boyu karnelerini güzel günlerini görürsünüz, gelecekleri güzel olur" dedi.