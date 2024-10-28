Bozüyük Kadın Voleybol Takımı, Çanakkale Belediyespor\'u 3-1 Mağlup Etti

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(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar KFC Birinci Ligi'nin 5'nci haftasında Çanakkale Belediyespor Kulübü'nü 3-1 mağlup etti.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, KFC Birinci Ligi'nin 5'nci haftasında Çanakkale Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol Takımı'nı 3-1 mağlup etti. Çanakkale Anafartalar Spor Salonu' nda oynanan maçta Bozüyük Voleybol Takımı, ilk seti 24-26 kazanırken ikinci seti 25-20 kaybetti. Üçüncü seti 18-25 ve Dördüncü seti de 21-25 alan Bozüyüklü kızlar maçtan 3-1 galip ayrıldı. Elde ettikleri bu skorla grubunda 8'inci sıraya yükselen Bozüyük Kadın Voleybol Takımı, 3 Kasım 2024 Pazar günü Bozüyük Merkez Kapalı Spor Salonu'nda saat 14.00'te Havran Belediye Kadın Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelecek.