Bozüyük'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Bozüyük'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi

Bozüyük\'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi

Bozüyük'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, İntikamtepe Şehitliği'nin ziyaret edilmesi ile başladı. Şehitlik ziyaretinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve karanfil bırakıldı. Anma törenleri Resim ve El İşi Sergisi, Saygı Yürüyüşü, konuşmalar, gösteriler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla devam etti. Programda vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı ve ikramlarda bulunuldu.

16.07.2024 10:24  Güncelleme: 11:31
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(BİLECİK) - Bozüyük'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anma programı ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bozüyük'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, İntikamtepe Şehitliği'nin ziyaret edilmesi ile başladı. Şehitlik ziyaretinde şehitler için saygı duruşunda bulunularak; saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı okundu. Protokol üyeleri tarafından Şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. İlçe Kaymakamı Adem Öztürk'ün şehitlik anı defterini imzalamasının ardından ise dua edildi.

Anma törenleri akşam saatlerinde 15 Temmuz Parkı'nda düzenlenen "15 Temmuz" konulu Resim ve El İşi Sergisi'nin açılışı ile devam etti. Daha sonra park alanından Cumhuriyet Meydanı'na kadar protokol üyelerinin de katılımıyla "Şehitlerimize Saygı Yürüyüşü" yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden anma programı şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma İlçe Kaymakamı Adem Öztürk tarafından yapıldı. Kaymakam Öztürk'ün konuşmasının ardından günün önemine ilişkin bir şiir okunarak Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan "15 Temmuz" belgeseli izlendi.

Programın devamında Mehteran Takımı gösterileri, Halk Oyunları ekiplerinin Efe Oyunu, Kılıç Kalkan gösterisi ve Seymen gösterisi, Semazen Gösterisi, şiir sunumları ve müzik topluluğunun gösterisi yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması izlendi. Saat 00.13'te ise tüm camilerde sela okundu.

Programda Bozüyük Belediyesi tarafından vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtılarak çay ve çorba gibi çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bozüyük'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozüyük'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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