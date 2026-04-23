Bozüyük'te 23 Nisan Kutlaması... Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu: "Çocuklarımızı Korumak Hepimizin Asli Görevi Olmalı"

(BİLECİK) - Bozüyük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tören ve etkinliklerle kutlandı. Belediye Başkan Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "Geleceğimizin mimarı olan evlatlarımızın neşesi, heyecanı ve umut dolu yarınlara olan inancı, bizlere de güç verdi. Ancak çocuklarımızı her türlü yanlıştan ve kötülükten korumak ve kollamak hepimizin asli görevi olmalıdır" dedi.

Bozüyük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106'ncı yılı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Programa İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, Başkan Bakkalcıoğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler, siyasi parti temsilcileri, il genel meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Şiirler okundu, çeşitli gösteriler sahnelendi

Program, Cumhuriyet Meydanı'nda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Havanın yağışlı olması nedeniyle etkinlikler Kapalı Spor Salonu'nda devam etti. Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Program kapsamında öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sahnelendi.

Bozüyük Anaokulu öğrencilerinin hazırladığı gösterinin yanı sıra Saffet Şeker İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri tarafından halk oyunları ve farklı performanslar sergilendi. Programın son bölümünde ise ilçe genelindeki okullarda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül ve hediyeleri takdim edildi. Törene katılanlara Bozüyük Belediyesi tarafından Türk bayrağı, kek, meyve suyu ve su dağıtıldı.

"Çocuklarımızı korumak hepimizin asli görevi olmalıdır"

Bakkalcıoğlu, tüm çocukların bayramını kutlayarak, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçemizde düzenlenen kutlama törenine katılarak çocuklarımızın bayram coşkusuna ortak olduk. Geleceğimizin mimarı olan evlatlarımızın neşesi, heyecanı ve umut dolu yarınlara olan inancı, bizlere de güç verdi. Ancak çocuklarımızı her türlü yanlıştan ve kötülükten korumak ve kollamak hepimizin asli görevi olmalıdır. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor; başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'mizin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.