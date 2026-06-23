Bozüyük'te Dernekten Hırsızlık

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde dernekten hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yediler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir dernek binasında hırsızlık gerçekleştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheliler M.G. ve Ö.Ç'yi bölgeden kaçarken, çaldıkları malzemelerle yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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