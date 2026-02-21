Bozüyük'te İki Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Bozüyük'te İki Trafik Kazası: 2 Yaralı

21.02.2026 12:30
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki ayrı trafik kazasında toplamda 2 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

M.Y. (33) idaresindeki 26 AJM 417 plakalı otomobil, Bozüyük-Eskişehir kara yolunun Poyra köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Diğer kazada da T.S'nin (53) kullandığı 16 SBJ 60 plakalı otomobil, Bozüyük-Bursa kara yolunun Muratdere mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan C.T. (56) yaralandı.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

