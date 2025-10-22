Bozüyük'te Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Bozüyük'te Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti

Bozüyük\'te Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti
22.10.2025 01:21
50 yaşındaki Murat Tunçeli, otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirdi, kurtarılamadı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi.

DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Murat Tunçeli (50) idaresindeki 16 BOM 687 plakalı otomobil, Bozüyük- Eskişehir kara yolunun Terminal Caddesi mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir otomobile çarptı. Savrulan otomobil, karşı şeritten gelen iki çekici araca çarpıp durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Tunçeli ve aynı araçtaki kimliği belirlenemeyen bir yaralı, Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Bozüyük'te Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti

