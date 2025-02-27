(BİLECİK) - Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak için market denetimlerini artırdı.
Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki marketlerde denetimlerini sıklaştırdı. Halkın sağlıklı, hijyenik ve bütçe dostu gıdalara erişimini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde; ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri, hijyen standartları ve gramajları inceleniyor.
Halk sağlığını koruma önceliğiyle sürdürülen çalışmalar, Ramazan ayı boyunca da devam edecek.
Son Dakika › Güncel › Bozüyük'te Market Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?