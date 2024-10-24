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Bozüyük'te Öğrencilere Afet Bilinci Eğitimi

Bozüyük\'te Öğrencilere Afet Bilinci Eğitimi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kumral Abdal Anadolu Lisesi Afetlere Hazırlık Kulübü öğrencilerine itfaiye müdürlüğünde afet bilinci eğitimi verdi. Başkan Bakkalcıoğlu, öğrencilerin çalışmalarını tebrik ederek, başarı diledi.

24.10.2024 09:32  Güncelleme: 09:34
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(BİLECİK) - Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kumral Abdal Anadolu Lisesi Afetlere Hazırlık Kulübü öğrencilerini, danışman öğretmenleri Ahmet Arın eşliğinde Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde ağırladı.

Başkan Bakkalcıoğlu, lise öğrencileri ve öğretmenlerini İtfaiye Müdürlüğü'nde misafir etti. Öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Bakkalcıoğlu, "Geleceğimizin teminatı yavrularımızı afet bilinci oluşturmak amacıyla yaptıkları çalışmalar için tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli personel tarafından öğrencilere temel yangın eğitimi verildi. Eğitim çalışmasında öğrencilere ayrıca tahliye merdiveni ile ilgili bilgi verilerek, kurtarma ekipmanları tanıtıldı. Eğitimin sonunda kulüp öğrencileri de İtfaiye Müdürlüğü'ne hazırlamış oldukları afetlere hazırlık broşürü ile deprem öncesi ve sonrasına ait analiz raporunu hediye etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bozüyük'te Öğrencilere Afet Bilinci Eğitimi - Son Dakika

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