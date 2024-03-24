Bozüyük'te Kontrolden Çıkan Otobüste 14 Yolcu Yaralandı - Son Dakika
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Bozüyük'te Kontrolden Çıkan Otobüste 14 Yolcu Yaralandı

Bozüyük\'te Kontrolden Çıkan Otobüste 14 Yolcu Yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halinde olan bir otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada 14 yolcu yaralandı ve ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandıktan sonra normale döndü.

24.03.2024 13:57  Güncelleme: 14:00
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkan otobüsteki 14 yolcu yaralandı.

Bursa- Eskişehir kara yolunun Poyra köyü mevkisinde seyreden S.C. (45) idaresindeki 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Otobüste yaralanan 14 yolcu, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, hasarlı otobüsün yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bozüyük'te Kontrolden Çıkan Otobüste 14 Yolcu Yaralandı - Son Dakika
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