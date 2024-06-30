Bozüyük'te Otomobil Devrildi, Yolcu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bozüyük'te Otomobil Devrildi, Yolcu Hayatını Kaybetti

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin devrilmesi sonucu yolcu hayatını kaybetti. Kazada sürücü ise yaralanmadı.

30.06.2024 17:45
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde devrilen otomobildeki yolcu yaşamını yitirdi.

Bozüyük- Eskişehir kara yolu üzerinde Eskişehir istikametine seyreden Kenan Çakın idaresindeki 65 AAT 322 plakalı otomobil, Poyra köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımlara çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçta yolcu olarak bulunan sürücü Kenan Çakın'ın oğlu Enes Erdem Çakın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Çakın'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ambulansla aynı hastaneye götürülen sürücü Kenan Çakın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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