Bozyazı'da Bağımlılıkla Mücadele Bilgilendirmesi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, bağımlılıkla mücadele yöntemlerine ilişkin bilgilendirme yaptı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi'nde park, çay bahçesi ve pazar yerinde vakit geçiren vatandaşlarla görüştü.
Vatandaşlara uyuşturucunun zararlarını anlatan ekipler, bağımlılıkla mücadele yöntemleri konusunda bilgi verdi.
Ekipler, Alo 191 Uyuşturucuyla Mücadele Danışma Hattı'nı tanıttı, ücretsiz uzman desteği alınabileceğini kaydetti.
