Bozyazı\'da Kaza: 3 Yaralı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
M.Ç. yönetimindeki 06 GE 4502 plakalı otomobil, D-400 kara yolunda refüje çarptı.
Kazada sürücü M.Ç. ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
