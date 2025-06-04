Bozyazı\'da Kurban Pazarı Denetimi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla kurulan hayvan pazarında denetim gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce Merkez Mahallesi Paşabelen mevkisinde kurulan pazarda yapılan çalışmada, kurban satıcıları dolandırıcılık ve sahte para konularında bilgilendirildi.

Bozyazı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimi ekipleri ise pazarda satışı yapılan kurbanlıkların sağlık durumlarını, küpelerini ve aşılarını kontrol etti.