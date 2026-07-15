Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekiplerince trafik uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri, farklı noktalardaki denetimlerde 67 motosikleti durdurdu.
Denetimlerde plakasız motosiklet kullanan bir sürücüye 78 bin lira ceza kesildi.
Ehliyetine 1 ay el konulan sürücünün motosikleti de 30 gün trafikten menedildi.
Son Dakika › Güncel › Bozyazı'da Trafik Denetimi: Plakasız Motosiklete 78 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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