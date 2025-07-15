Bozyazı\'da Trafik Kavgası: 5 Gözaltı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde trafikte birbirlerinin araçlarına kasıtlı çarptıktan sonra kavga eden 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi D-400 kara yolunda Ayşegül A. idaresindeki 07 EDA 82 plakalı otomobil, kavşakta dönüş için bekleyen Aybike K'nin kullandığı 33 ZR 795 plakalı otomobile çarpıp yoluna devam etti.

Aynı güzergahta ilerleyen Aybike K'nin eşi Ahmet K. de 33 CAV 76 plakalı kamyonetiyle trafik ışıklarında bekleyen Ayşegül A'nın aracına ve kocası Süleyman A'nın sürdüğü 33 S 3555 plakalı minibüse çarptı.

Aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen taraflar, araçlardan indikten sonra kavga etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kavgaya karışan şüphelilerden Ayşegül A, Süleyman A, Müberra A, Ali T. ve Ahmet K'yi gözaltına alındı.

Araçların hasar gördüğü olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.